تفاصيل آخر لقاء بين جورج وسوف ونجله.. «كان هيروح معايا للبيت»

ظهر جورج وسوف، لأول مرة بعد غياب شهرين من وفاة نجله وديع، وذلك خلال لقاء تليفزيوني، متحدثا عن تفاصيل آخر لقاء جمعهما، ومدى الحزن والألم الذي يعيشه منذ فراق ابنه، كما تطرق إلى حالته الصحية، وتأكيده أنه أصبح يتعايش مع المرض الذي أصبح رفيقا له بعد غياب وديع.

جورج وسوف.. المرض صار صديقي وحبيبي بعد غيابه

عبر جورج وسوف، في أول ظهور له بعد وفاة نجله، في برنامج مراحل مع الإعلامي السعودي علي العلياني، على قناة SBC، عن حزنه بغياب رفيق روحه وسنده بمرضه ابنه وديع حيث روى فيه تفاصيل أخر لقاء بينهما بالمستشفى قائلاً: «نجله كان متوجها للطبيب لفحصه بعد خضوعه لجراحة في معدته».

وأشار إلى أنه سيعود للمنزل بعد نصف ساعة «لكن حصل ما حصل» ولم يعود نجله من المستشفى، وأنه ذهب إلى المستشفى وكان غائبا عن الوعي، معقبا «شفته بعيني إنه مات قبل ما يقولولي مات».

أكمل جورج وسوف كلامه بأن المرض أصبح رفيقا له، ولكنه أصبح يعتاد عليه، حيث قال «المرض صار صديقي وحبيبي وروح إلى ورفيقي ليل ونهار طول ما أنا قاعد هو جنبي، والحمدالله بس الله عاطينا كتير إشيا ومعوضنا عن كل شيء».

جورج وسوف ووداع نجله

ودع الفنان جورج وسوف نجله وديع وسوف، 39 سنة، في مأتم حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية واعلامية من كل المناطق اللبنانية.

وتقبل جورج وسوف التعازي يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.