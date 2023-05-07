انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي في بني سويف

بدأ أكثر من 72 ألف طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الداسي 2023، بمادة اللغة العربية، وسط إجراءات مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لضمان سير الامتحانات بانتظام، وتحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان.

امتحانات الصف السادس الابتدائي ببني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، في وقت سابق، أن يتناوب طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات مع طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث انطلقت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي أمس السبت، بمشاركة أكثر من 160 ألف طالب دون شكاوى، فيما بدأت في التاسعة من صباح اليوم امتحانات الصف السادس الابتدائي.

استعدادات مديرية التعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي

واستعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف لامتحانات نهاية العام بعدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان، وسير الامتحانات في هدوء ويسر وراحة للطلاب، وكذلك الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي تضمن أن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

غرفة للحالات الحرجة

ووفرت مديرية التربية والتعليم ببني سويف غرفة في كل مدرسة تكون مقر لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا والتأكد من خلوها من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.