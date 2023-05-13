اقتراح برلماني بتدريب الطلاب على التكنولوجيا خلال إجازة الصيف

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إعداد دورات تدريبية للطلاب في فترة الإجازة الصيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا توجه عالمي

وقالت النائبة في اقتراحها، إنه في ظل التوجه العالمي للاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي الكبير في كل المجالات، أصبح علينا مواكبة ذلك التوجه، مشيرة إلى أن مصر تخطو خطوات جيدة في قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات على كافة المستويات.

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أهمية أن يكون هناك توجه لدى الدولة عن طريق الوزارات المعنية في التدريب والتأهيل الجيد لطلاب المدارس الإعدادى والثانوى، للتعامل مع تلك التحديات الجديدة في سوق العمل والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت «نجاتي»، أن الاقتراح برغبة المقدم منها يستهدف تنظيم دورات تدريبية للطلاب في فترة الإجازة الصيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأهيل الطلاب ومنحهم الخبرات

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تلك الدورات ستساعد بشكل كبير في تأهيل الطلاب ومنحهم خبرات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من الابتكار والابداع في هذا المجال، لاسيما وأنه القطاع التى يستحوذ على وظائف المستقبل.