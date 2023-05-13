توقيع اتفاق بين مؤسسة «فاهم» و«التعليم أولاً» لتأهيل الأخصائيين النفسيين

وقعت مؤسسة «فاهم للدعم النفسي» اتفاق تعاون مع مؤسسة «التعليم أولًا»؛ بهدف التعاون في برامج تأهيل وإعداد الأخصائيين النفسيين بالمدارس الحكومية على برامج الصحة النفسية وتوعية أولياء الأمور والمدرسين بأهمية الصحة النفسية للأطفال، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقع الاتفاق من جانب مؤسسة فاهم السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بينما وقع من جانب مؤسسة التعليم أولاً، الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولاً.

التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم الصحة النفسية عند الأطفال للأطفال

وأكدت السفيرة نبيله مكرم، أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم الصحة النفسية عند الأطفال، وأهمية إعداد وتدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين على الاهتمام بهذا الجانب.

جاءت مراسم التوقيع أثناء على هامش انعقاد مؤتمر «التعلم بين التحول الرقمي والأنسنة، برعاية مؤسسة التعليم أولاً والتعليم المتوازن، وبالتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك وشركة ميكروسوفت مصر والجامعة البريطانية في مصر وشركة انوفيرا.

شارك في المؤتمر مائة وخمسون شخصية متخصصة في مجال التعليم من الجامعات المصرية والأمريكية، فضلاً عن عدد كبير من المعلمين ومديري المدارس من المدارس الدولية والخاصة والحكومية.