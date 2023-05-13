«الصحة» تحذر من عادة يومية تسبب الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، حذرت فيه من عادة خاطئة يقوم بها المواطنون بشكل يومي، وهي استهلاك الكثير من السكر والدهون في الوجبات الغذائية؛ ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته، وبالتالي حدوث اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى الإصابة بترهل الجلد وظهور السلوليت والتجاعيد.

أضرار الإفراط في تناول الدهون

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تناول الدهون بشكل يومي يؤدي إلى زيادة الوزن وأيضًا الشعور بالانتفاخ والغازات والخمول، مضيفة أن الجسم عند تناول الكثير من الدهون يفقد القدرة على الحرق والتعب خلال فترة النهار.

كيف يمكن تقوية الجهاز المناعي للجسم؟

وأشار إلى كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي وتجنب العدوي، من خلال تجنب التدخين الذي يتسبب في ضعف الخلايا، بالإضافة إلى الإكثار في تناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة، والحصول على وقت كافٍ للنوم، وتجنب التوتر والقلق النفسي، والحفاظ على النظافة الشخصية، والمداومة على غسيل اليدين، وتلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العمل، ورفع درجة التوعوية لدي المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها لما لها من اثار سلبية على صحة المواطن.