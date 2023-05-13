طلاب ثالثة إعدادي بالمنصورة: امتحان العربي سهل.. النحو كان يحتاج وقتا

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان مادة اللغة العربية صباح اليوم السبت، ما بين صعوبة وسهولة الامتحان، وذهب الطلاب إلى أن الصعوبة تكمن في النحو، لأنه بحاجة إلى التركيز والتفكير ووقت أطول.

قال فارس أمين، طالب في إحدى مدارس الشهادة الإعدادية لـ«الوطن»: «الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط يعني اللي ذاكر هو اللي هيعرف يحل، كان الامتحان عبارة عن 6 أسئلة كل سؤال بداخله 3 فقرات كان بحاجة إلى التركيز ولكن في المجمل الامتحان كان حلو».

وأضاف «عمار محمد» طالب بالشهادة الإعدادية في مدرسة ابن لقمان: «الامتحان كان نص نص محتاج تركيز ودقة، المشكلة كانت تكمن في النحو أما باقي الامتحان كان سهلا، النحو فقط عبارة عن أسئلة سهلة وبعضها صعبا كان بحاجة إلى وقت إضافي بسيط، وتم تسليم أوراق الأسئلة في ميعادها واللجنة كانت مشددة لم تسمح بأي حالات غش داخل قاعة الامتحان».

وتابع «عمار رائف» طالب مدرسة الملك الصالح الإعدادية لـ«الوطن»: «الامتحان كان في مستوى الطالب المذاكر الوقت كان كافيا لكن النحو كان بحاجة إلى وقت إضافي فكان في تريكات بسيطة محتاجة تركيز وبالتالي وقت إضافي».

وواصل «عبد الرحمن إبراهيم» ابن مدرسة لقمان الإعدادية: «الامتحان في أوله كان سهل بس بعد كده محتاج شوية تفكير لكن في المجمل كان حلو، وبالنسبة للنحو كان جزء منه سهل وجزء منه صعب، كانت الأسئلة مناسبة للوقت وكان هناك تشديد في البداية من قبل اللجان مسببة لنا توتر لكنهم خففوا التشديدات حتى نرتاح أثناء تأدية الامتحان ولم يكن هناك أي حالات غش».

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن» أن الوضع كان مستقر داخل لجان المدارس لتأدية امتحان اللغة العربية مع تسليم الأوراق في تمام الساعة التاسعة صباحا منعا لأي تسريب وفي حال تأخر تسليم ورقة الأسئلة للطلاب يتم تعويضهم بإضافة الوقت المتأخر لهم، ولا توجد أي حالات غش داخل اللجان.

ويبلغ عدد المتقدمين 125 ألفا و509 طالب وطالبة لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الدقهلية مكونة من عدد 583 لجنة على مستوى المحافظة، وتم تفقد سير الامتحانات من قبل محافظة الدقهلية على حسب بيان صحفي صادر من المحافظة والتوجيه بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.