نصائح مهمة من الحكومة للمزارعين: استعدوا للموجة الحارة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة الاستعداد للموجات الحارة، وذلك من خلال عدة طرق أهمها وجود رطوبة أرضية للزراعات القائمة، خلال المرحلة المقبلة وقبل بدء الموجة الحارة مع قصر الفترة بين الريات، على أن يكون الري فقط في الصباح الباكر أو ليلاً والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار بصفة عامة.

أهمية الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة قبل وبعد الموجة الحارة

وأوضح مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة قبل وبعد الموجة الحارة وخاصة حمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك مضاف إليها سليكات البوتاسوم وماغنسيوم فوسفيت أو بوتاسيوم فوسفيت (1 لتر للفدان)، يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماماً هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل على استنزاف اكبر لطاقة النبات.

ولفت إلى ضرورة رش الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول «بيورشات» المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

الزراعات الصيفية تتعرض لكثير من المشكلات والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة

وأشار إلى تعرض الزراعات الصيفية لكثير من المشكلات والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشكلات لو كانت هذه المحاصيل في مراحل حرجة من عمر النبات مثل مرحلة ما بعد الإنبات أو الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد.

تابع أنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباح الباكر حيث يستغل ذلك في إجراء كل العمليات الزراعية الضروية فى هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه.