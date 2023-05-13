حصر العمالة غير المنتظمة بمشروع مستشفى المنشأة العام في سوهاج

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية بشأن العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام، وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت اللجنة بحصر عدد 40 عامل غير منتظم يعملون بالمشروع وتم استيفاء بياناتهم لضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

حصر العمالة غير المنتظمة

وفق تقرير رسمي، فإن الهدف من حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروع هو تمكينهم من الاستفادة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019.

سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة

شدد التقرير، على الشركة المنفذة بضرورة سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة من المديرية حتي تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد وفقا للضوابط الواردة بلائحة العمالة غير المنتظمة.

أيضاً يتم صرف المستحقات ووفق للكتاب الدوري الأخير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 3 - 10433 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات والهيئات بالالتزام بقرار وزير القوي العاملة 162 لسنة 2019 والالتزام بسداد المستحقات لصالح صندوق العمالة غير المنتظمة.