ما قيمة جائزة بوليتزر 2023 لمن يحصل عليها؟.. 10 آلاف دولار للمبدعين

تعد جائزة بوليتزر واحدة من أبرز الجوائز عالميًا، التي تمنح سنويًا للمبدعين بمجالات الأدب والفنون، وأبرزها مجالات الصحافة والأدب والموسيقى، والعديد من المجالات الإبداعية الأخرى الهامة للحياة الثقافية، والتي تمنحها جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

بوليتزر 2023.. 10 آلاف دولار لـ21 فائزاً

ووفقاُ لبيان صدر عن جامعة كولومبيا الأمريكية، فقد مُنحت جائزة بوليتزر لعام 2023 إلى عدد من الفائزين هذا العام، حيث يحصل عليها 21 مبدعاً سنويًا، توزع عليهم جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دولار لكل فائز.

وتحمل جائزة بوليتزر شقاً معنوياً وتكريماً أدبياً، وليس نقدياً أو مادياً فقط، حيث يحصل كل فائز على شهادة، بجانب مبلغ 10 آلاف دولار، فيما ينفرد الفائز في مسابقة الصحافة بمنحه ميدالية ذهبية.

بوليتزر 2023.. للأدب والفن والصحافة

وتوزع جائزة بوليتزر 2023 بحصص محددة على عدة مجالات، حيث يستحوذ مجال الصحافة على النصيب الأكبر من الجوائز، بعدد 14 جائزة، يليه مجال الأدب بـ6 جوائز، ثمَّ 4 منح يحصل عليها العاملون في مجالات متعددة أخرى، ويخصص جائزة إضافية أخرى لمجال الموسيقى.

جائزة بوليتزر.. محط أنظار الإبداع عالميًا

ويرجع تاريخ جائزة بوليتزر الأمريكية إلى عام 1917، حيث قررت جامعة كولومبيا، ومقرها ولاية نيويورك، منح مجموعة من الجوائز السنوية في العديد من المجالات التي تثري الحياة العامة وتحديدًا المجال الثقافي والإبداعي، مثل مجالات الخدمة العامة والصحافة والأدب والموسيقى.

بوليتزر.. رائد الصحافة الأمريكي

أول من مَّول جوائز بوليتزر، التي تمنح سنويا في شهر مايو من كل عام، هو رائد الصحافة الأمريكية، جوزيف بوليتزر، والذي حملت الجائزة اسمه بعد منحته لها وكامتنان وتقدير لجهوده.

فيما تمنح جامعة كولومبيا الجوائز الـ21 سنويًا بتوصية من هيئة جوائز بوليتزر، لـ20 فئة، وتتألف الهيئة من محكمين معينين من الجامعة ذاتها.

الصور الصحفية الفائزة بجائزة بوليتزر 2023