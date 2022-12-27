المصريون يحصدون جوائز عالمية في 2022.. بينها أفضل مشروع نقل في العالم

شهد عام 2022 تألق المصريين وحصدهم عددا كبيرا من الجوائز العلمية في شتى المجالات، من بينها جائزة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وجائزة التميز العالمية في إدارة الأعمال بلندن، وغيرها من الجوائز، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في هذا التقرير.

جائزة «ENR» كأفضل مشروع نقل في العالم خلال 2022

حصد مشروع محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال العام الحالي، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، وكان ذلك في شهر سبتمبر الماضي، حيث يجري منح الجائـزة لأفضل المشروعات، وأكثرها تأثيراً تبعا لمساهمتها الإيجابية في المجتمع والبيئة.

جائزة أفضل بحث بمؤتمر فيينا

وشاركت الدكتورة هالة طه محمد سالم، مدرس بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، في المؤتمر الدولي عن التصوير الطبي المتكامل في أمراض القلب والأوعية الدموية، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، وهو من أهو المؤتمرات الدولية، وحصل بحثها على جائزة أفضل بحث من بين 86 بحثًا في المؤتمر الدولي.

جائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم

فاز يوسف ناصر المصور الفوتوغرافي بلقب أفضل مصور شاب من بين الهواة في العالم، وذلك في مسابقة مجلة «أمتشور فوتوجرافر» البريطانية، ويبلغ «يوسف» من العمر تسعة عشرة عاما، وخاض منافسة كبيرة مع 1000 مصور حول العالم.

جائزة التميز العالمية في إدارة الأعمال بلندن

كما فازت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر بالمركز الثاني من جائزة التميز العالمية في إدارة الأعمال.

الجائزة تنظمها رابطة ماجستير إدارة الأعمال AMBA وجمعية خريجي إدارة الأعمال BGA لعام 2022-2023، وتنتمي داليا إبراهيم إلى فئة القيادة المتميزة بلندن.

وحصلت داليا إبراهيم على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة ثم الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة، وشارك في المسابقة ما يزيد عن 300 عالمة في إدارة الأعمال، من 35 دولة.

جائزة جينيف

المهندس محمود الكومي، حصل على جائزة جنيف للاختراعات 2022 في دورتها الاستثنائية، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها بميدالية في جائزة جنيف، وفاز بالجائزة عن بحث باسم «ELU Bottle»، ويستهدف إنشاء مصدر مستدام للمياه في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

جائزة مؤسسة مهندسي الكهرباء العالمية

فاز طلاب فرع جامعة القاهرة لمؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية «IEEE» بجائزة الفرع الطلابي النموذجي الإقليمي لعام 2022 للمنطقة الثامنة للمؤسسة.

وتم تحقيق هذا الإنجاز للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة منذ تأسيس الفرع سنة 2008، واستطاع الطلاب الحصول على الصدارة في مسابقة اليوم العالمي للمؤسسة لأفضل صورة اجتماعية للمرة الثانية على التوالي.

جائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار عن عام 2022

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حققت جائزة الأمم المتحدة للتميز، نتيجة جهودها المبذولة لتحقيق التميز في استهداف وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الأعمال الزراعية، وهو ما أعلنه مؤتمر الأمم «الأونكتاد».

جائزة الريادة والتميز في التعلم المؤسسي بلندن

الدكتور علاء جراد، هو أول مصري يفوز بجائزة الريادة والتميز في التعلم المؤسسي بلندن، وذلك في هذا العام، حيث يجري تنظيم الحدث بشكل سنوي من أجل تقدير جهود المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في التعلم المؤسسي.