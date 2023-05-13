حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبعض محطات خط «القاهرة – الإسكندرية»، لافته إلى تشغيل قطار 128 كخدمة جديدة «الإسكندرية - طنطا» بتركيب 10 عربات تحيا مصر، وتشغيل قطار 129 إكسبريس «طنطا - الإسكندرية» بتركيب 10 عربات تحيا مصر، غداً الأحد الموافق 14 مايو الجاري.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «القاهرة - الإسكندرية»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «القاهرة - الإسكندرية»، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها:

- القاهرة بنها: 15 جنيهًا.

- القاهرة قويسنا: 20 جنيهًا.

- القاهرة بركة السبع: 20 جنيهًا.

- القاهرة طنطا: 25 جنيهًا.

- القاهرة كفر الزيات: 25 جنيهًا.

- القاهرة إيتاي البارود: 30 جنيهًا.

- القاهرة دمنهور: 35 جنيهًا.

- القاهرة سيدي جابر: 50 جنيهًا.

- القاهرة الإسكندرية: 50 جنيهًا.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «الإسكندرية- القاهرة»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط «الإسكندرية- القاهرة»، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها:

- سيدي جابر القاهرة: 15 جنيهًا.

- دمنهور القاهرة: 20 جنيهًا.

- إيتاي البارود القاهرة: 25 جنيهًا.

- كفر الزيات القاهرة: 25 جنيهًا.

- طنطا القاهرة: 30 جنيهًا.

- بركة السبع القاهرة: 30 جنيهًا.

- قويسنا القاهرة: 35 جنيهًا.

- بنها القاهرة: 40 جنيهًا.

- القاهرة الإسكندرية: 50 جنيهًا.

وصول دفعة جديدة من العربات

يذكر أن وزارة النقل، أعلنت أمس، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية كإحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة.