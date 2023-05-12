بولندا تستقبل 24 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة
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ا ش ا
10:08 ص | الجمعة 12 مايو 2023
لاجئين أوكرانيين على حدود بولندا
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول 24 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 8ر11 مليون لاجئ.
استقبال بولندا للاجئين من أوكرانيا
وأوضحت الوكالة، حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن نحو 21 ألفا و100 شخص غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ حوالي 10 ملايين شخص.
دعم بولندا للاجئين الأوكرانيين
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.