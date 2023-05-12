أزهري عبر قناة الناس: 20 ألف صحابي زاروا مصر.. منهم 5 آلاف دفنوا فيها

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن مصر أرض مباركة، والله -سبحانه وتعالى- كرمها وشرفها، بأن دخلها 20 ألفا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء دخلوا وخرجوا منها أو أقاموا فيها.

قرية البهنسا «بقيع مصر»

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن سيدنا عمرو بن العاص عندما فتح مصر كان معه عدد من الصحابة، وشرف مصر أرض مصر بأن دفنا فيها عدد كبير من الصحابة.

وأشار إلى أن أكثر مكان مشهور في مصر بوجود الصحابة به هي قرية «البهنسا» في المنيا، حيث دفن فيها 5 آلاف من الصحابة، ولذلك يطلق عليها بأنها «بقيع مصر»، وتعد من المزارات الدينية لما لها من نفحات وبركات.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.