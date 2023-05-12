عالم أزهري عبر قناة الناس: عدد الصحابة 114 ألفا.. و«أبو الطفيل» آخر من توفي منهم

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن آخر الصحابة المتوفين من إجمالي 114 ألفا، هو الصحابي أبو الطفيل عامر بن واثلة، والذي مات عام 110 هجريا في مكة، وبعد وفاته انتهى جيل الصحابة، ولم يصبح أحد من صحابة رسول الله يعيش على هذه الأرض.

صفات بعض الصحابة

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن الصحابة لهم بعض الأفضال الخاصة التي خصها بهم الرسول، فقال إن «أبو بكر أرحم أمتي»، فكان يضرب به المثل في الرحمة والشفقة.

ولفت إلى أن سيدنا عمر كان يتميز بالشدة وليست القسوة، وقال الرسول إنه هو الهيبة، ومن شدة هيبة عمر كان الشيطان عندما يجده يسير في طريق يسلك الشيطان طريقا آخر غير الذي سلكه سيدنا عمر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.