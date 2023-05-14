حيلة ماكرة وراء مقتل تاجر عملة بالفيوم.. «الجاني ألقى جثته في المصرف»

لم يكن يُدرك المجني عليه أن الشاب صاحب الـ 22 عاما ينصب له فخا إلى جانب أحد المصارف المائية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، للاستيلاء على أمواله وإنهاء حياته وإلقائه جثة هامدة رفقة دراجته النارية داخل المصرف المائي، كي يظن الجميع أنه مجرد حادث مروري تسبب في سقوطه داخل المصرف.

«الوطن» تستعرض حكاية جريمة الفيوم وتفاصيلها الكاملة، حسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.

حيلة ماكرة لاستدارج المجني عليه

المجني عليه «و . ن» يبلغ من العمر 38 عاماً ويعمل في مجال التجارة والسياحة، وعندما علم الشاب المتهم أن المجني عليه يعمل في الإتجار بالعملات الأجنبية، قرر نصب فخ له والاتصال به بحجة أنه يمتلك مبلغا كبيرا من العملات الأجنبية ويرغب في تحوليها إلى جنيهات مصرية.

لم يتردد المجني عليه في مقابلة هذا الشاب، رغبة في الحصول على العملات الأجنبية التي ستحقق له مكاسب مالية كبيرة، واتفقا سويا على مكان المقابلة بجوار أحد مصارف المياه بنجع رزق.

ذهب المجني عليه «و . ن» وبصحبته مبلغ مالي يقترب من 25 ألف جنيه، مستقلا دراجته النارية التي يستخدمها في مشاويره اليومية لتسهيل حركته من مكان لآخر.

ضربة على الرأس بـ «ماسورة حديد»

وصل المجني عليه إلى المكان المتفق عليه إلى جانب المصرف المائي، ولم يتوقع أي خيانة من جانب الجاني، وقبل نزوله من دراجته النارية، تفاجئ بضربة شديدة سددها الشاب العشريني على رأسه مباشرة من الخلف باستخدام «ماسورة حديد»، اسقتطه أرضاً.

إلقاء الجثة في المصرف المائي

استولى الجاني على حقيبة الأموال التي كانت رفقة المجني عليه، ليحاول بعدها إخفاء جريمته بإلقاء جثة المجني عليه ودراجته النارية داخل المصرف المائي، حتى يُصور للجميع أن الحادث مروري إثر سقوط الدراجة النارية في المصرف، وفور إلقاء الجثة والتأكد من اختفائها هرب الجاني على الفور من مكان الحادث.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس السبت أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم كشفت ملابسات العثور على جثة أحد المواطنين ودراجة نارية داخل أحد المصارف المائية، وبعد إجراء التحريات تمكنت من الوصول إلى مرتكب الواقعة وهو شاب عشريني مقيم بالفيوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وينتظر المتهم في هذه الواقعة عقوبة قانونية أوضحها المحامي رامي ربيع مقلد، بأنه ينتظر عقوبة القتل العمد، والتي تأتي ضمن قانون العقوبات بالمادة رقم 234، كالآتي: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».