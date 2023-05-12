«خرج ولم يعد».. مأساة مقتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص بالخانكة لسرقته

يسعى الشاب مصطفى، المقيم بمنطقة الخانكة بالقليوبية لطلب الرزق من خلال «توك توك» ملك شقيقه يعمل عليه، فيخرج في الصباح مبكراً، باحثاً عن لقمة عيشه ويرجع في المساء ليستريح من عناء العمل.

وذات صباح يخرج مصطفى كعادته ولم يكن يعلم أن حياته سوف تنتهي بالغدر على يد 3 أشخاص دبروا له مكيدة لسرقته، فبينما هو متواجد في إحدى مناطق الخانكة يخرج عليه 3 أشخاص مقيمين بذات المنطقة، وقاوموا باستيقافه من أجل الحصول منه على أمواله، وهنا تبدأ المقاومة من مصطفى فيخرج أحد المتهمين سلاحا ناريا «فردا محليا» كان بحوزته ويصيب الشاب بطلقة في الجبهة ليلتقط آخر أنفاسه ويفارق بها الحياة.

حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تمهيداً للتصريح بالدفن، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة وضبط المتهم الثالث.

محامٍ يكشف عقوبة المتهمين

يقول أحمد علي، المحامي، إن العقوبة المتوقعة على المتهمين بقتل شاب في الخانكة هي الإعدام وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة الخانكة في مديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبجواره «توك توك» في دائرة المركز.

بالفحص تمكنت القوات من تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنّه سائق «توك توك» مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة «التوك توك»، بتاريخ 26 أبريل الماضي، ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، أحدهما مصاب بجرح في الجبهة، وضُبط بحوزتهما فرد محلي وعدد من الطلقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.