طلاب برنامج الفئات الخاصة بجامعة سوهاج في رحلة علمية إلى القاهرة

نظمت كلية الآداب بجامعة سوهاج رحلة علمية لطلاب وطالبات برنامج الفئات الخاصة المستوى الرابع لزيارة المؤسسات والمراكز والمستشفيات والجمعيات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج إن الهدف من الرحلة هو تعريف الطلاب بالأماكن المتخصصة لتقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن ذي الفئات الخاصة قد نالوا اهتماماً متزايدا، ووعياً اجتماعياً متطوراً، ولذلك أصبحت حاجة سوق عمل ماسة الي إعداد أخصائي للفئات الخاصة قادر على رعايتهم وأسرهم، لذا تحرص إدارة الجامعة على إلى إعداد ذلك النوع من الكوادر البشرية المتدربة.

دعم الرحلات العلمية

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كل سبل الدعم لمثل هذه الزيارات والرحلات العلمية لإحتكاك الطلاب بالواقع الميداني، مما ينعكس ذلك علي مخرجات الأقسام والبرامج العلمية للخريجين، ليكونوا قادرين على التميز والمنافسة في سوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن ربط الرحلات العلمية بزيارة مؤسسات المجتمع المدني من شأنه تطبيق أهداف الجامعة نحو خدمة المجتمع، وتقوية أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، ليتم تخريج جيل جديد بمواصفات عالية الجودة.

برنامج الفئات الخاصة

وقال الدكتور محمد توفيق إن برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب له أهمية كبيرة، في ظل تزايد نسبة ذوي الفئات الخاصة بين الأطفال في المجتمع بصورة ملموسة، مما يجعلهم يحتاجون رعاية نوعية ومستمرة متميزة، حتى تساعدهم علي اكتساب أساليب التوافق والتكيف مع المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، فهم ذوي قدرات عالية وهمم قوية وارادة وتحدي يفوق العاديين في كثير من المواقف الحياتية والاكاديمية والاجتماعية والأسرية .

41 طالبا وطالبة بالرحلة

وأشار الدكتور طارق زكي منسق برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب إلى أنه شارك بالرحلة العملية 41 طالبا وطالبة بالإضافة إلى هيئة الإشراف العلمي، وهم الدفعة الأولى من المستوى الرابع لطلاب البرنامج، والمتوقع تخرجهم هذا العام لتكون أول دفعة متخصصة بشكل أكاديمي ومهني للعمل مع ذوي الإعاقة وأسرهم، وسيتم الاستفادة منها في كافة المؤسسات والقطاعات ومراكز ذوي الإعاقة،، مما يسهم في استثمار وتعظيم قدراتهم في المجتمع، ليكونوا عنصراً فعالاً في بناء الجمهورية الجديدة والمشاركة في التنمية الشاملة.