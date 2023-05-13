معنى السامقة وجمع ملأ.. إجابات الأسئلة الصعبة بامتحانات الإعدادي للغة العربية

كلمات من الجمع والتضاد والمرادفات، أثارت الجدل بين طلاب المرحلة الإعدادية الذين خاضوا ، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية، في محافظات مصر المختلفة، إذ ظهرت بعض الكلمات في امتحانات المحافظات، وقف الطلاب أمامها عاجزين عن الإجابة، وخرجوا يسألون عن حلها بعد الانتهاء من الامتحان.

امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية

ويرصد التقرير التالي أبرز الكلمات التي تمّ رصدها في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية:

- مضاد شقي في امتحان سوهاج.

- جمع ملأ في امتحان جنوب سيناء.

- معنى السامقة في امتحان أسوان.

- مضاد أبوا في امتحان الفيوم.

- مرادف استرعى في امتحان الخارج.

- مضاد تؤويه في امتحان الخارج.

- مرادف تبتئس في امتحان الخارج.

وأجاب الأستاذ أحمد يوسف معلم اللغة العربية بمدرسة القومية بحدائق القبة، عن الأسئلة السابقة، والتي تعثر في إجابتها العديد من الطلاب اليوم.

أسئلة صعبة في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية

ووضع «يوسف» في حديثه لـ«الوطن»، الإجابات عن الأسئلة الصعبة التي وردت في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، كما يلي:

- مضاد شقي / نَعِم.

- جمع ملأ / أملاءٌ.

- معنى السامقة / المرتفعة.

- مضاد أبوا / قبلوا.

- مرادف استرعى / استدعى.

- مضاد تؤويه / تتركه.

- مرادف تبتئس / تحزن.

وانطلق قطار امتحانات الشهادة الاعدادية 2023، اليوم السبت، في عدد من المحافظات المختلفة من محافظات الدلتا والقناة وسيناء والصعيد، وذلك مع إعلان حالة الطوارئ في كل لجان ومدارس محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والدقهلية وسوهاج والفيوم ودمياط، مع متابعة مشددة لسير العملية الامتحانية من خلال تفقد اللجان وعبر إنشاء غرف عمليات رئيسية وفرعية في كل المحافظات.