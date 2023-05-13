صرف أكثر من 500 جنيه دعما من الحكومة لمستفيدي «تكافل وتكرامة» الاثنين المقبل

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 والتي يُطبق عليها الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 25%، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي والبالغ عددهم أسرة 5.2 مليون أسرة والتي تضم 22 مليون مواطن وهو مبلغ يقدر بحوالى أكثر من 500 جنيه بعد الزيادة، ومن المقرر وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي صرف تكافل وكرامة لشهر مايو يوم الاثنين المقبل.

موعد صرف تكافل وتكرامة لشهر مايو

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، خطوات الاشتراك في برنامج الدعم النقدي، وقالت إن لا بد من التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم الشروط المطلوبة والمستندات والتي تضمنت:-

خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال زيارة موقع الوزارة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح، والضغط على خانة الاستعلام ومن ثم ظهور النتيجة.