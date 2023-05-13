موعد صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة.. 11 مليون مستفيد

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات يونيو 2023، والذي من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، لنحو 11 مليون مواطن، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري، مشيرة إلى أنه يمكن الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات يونيو 2023

وأضافت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات يونيو 2023 سيتم صرفها بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بلغت نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، صرفت بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية، طرق الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة، من خلال الآتي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- يمكن لصاحب المعاش أو المستحق استعراض تطور زيادة المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي.

- لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم.

- يمكن بعد التسجيل الاستعلام عن قبض المعاشات.