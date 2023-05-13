إحالة أوراق متهم بقتل ابن عمه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، اليوم السبت، إحالة أوراق موظف بمستشفى دسوق العام إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، لاتهامه بقتل ابن عمه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وبحضور محمد المسيري، وكيل النيابة.

أحداث القضية

جاء ذلك لإدانة المتهم بقتل ابن عمه، بعزبة الشيخة عائشة التابعة لقرية سنهور المدينة، بمركز دسوق، داخل مسجد بسلاح أبيض «مطواة» بسبب خلافات بينهم، وحددت المحكمة جلسة يوم 12 يونيو 2023 للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 10734 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3055 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

قتل ابن عمه عمدًا مع سبق الإصرار

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «إ.خ.س.ز»، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أُسند إليه لأنه في يوم 4 يوليو 2022 قتل ابن عمه المجني عليه «م.م.ع.ز»، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة»، وتوجه إلى مكان تواجده داخل مسجد محل الواقعة فوجه إليه عدة ضربات بسلاحه الأبيض استقرت إحداها بمنطقة الصدر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.