انخفاض أسعار الذهب اليوم للمرة الثالثة

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة، اليوم السبت، في التعاملات المنتصف، ليتوالى التراجع بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وفق تقارير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وسجل عيار 21 انخفاضًا للمرة الثانية اليوم بقيمة 20 جنيهًا ليسجل سعر الجرام نحو 2380 جنيهًا، مقابل 2400 جنيه.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كالتالي: 2720 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2380 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2040 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و40 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2010 دولارًا أمريكيًا للأوقية.