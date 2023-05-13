تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن بالشرقية إلى جلسة 18 مايو

قضت محكمة جنايات الزقازيق بتأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن إلى جلسة يوم 18 من شهر مايو الجاري.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير.

تفاصيل واقعة القتل

تعود أحداث القضية رقم 10115 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 1321 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد باتهام كل من ع.ف.ع، م.ف.ع، م.ع.م، ش.س.ع، أ.م.ع بقتل المجني عليه إ.ع.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا سلفا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء محل الاتهامات التالية و توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري من السلاح الناري قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزرهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.