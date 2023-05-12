تكاليف الحج 2023.. تبدأ من 130 ألف جنيه

أعلنت غرفة شركة السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن تكاليف الحج لعام 2023، الذي تشرف على تنظيمه وزارة السياحة والآثار ويعرف بـ«الحج السياحي»، هي الأرخص في مصر هذا العام، مشيرة إلى أن تكلفة البرامج الاقتصادية «بري، طيران» تبدأ من 130 ألف جنيه.

تكاليف الحج 2023.. المستوى الاقتصادي والـ5 نجوم

وأوضح علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تكاليف الحج لعام 2023، بالنسبة للحج السياحي، تختلف من مستوى إلى آخر، ففي الوقت الذي تبدأ فيه أسعار برامج الحج الاقتصادية (البرية والاقتصادية الجوية) من 130 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، فإن أسعار برامج الحج لفئة 5 نجوم تبدأ من 230 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

ولفت إلى أن التفاوت بين أسعار برامج الحج الاقتصادية وبرامج الحج الخمس نجوم يعود إلى طبيعة كل برنامج من مواصفات السكن ومدى القرب من الحرم المكي أو المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ومواعيد السفر ومدة البرنامج وغيرها من الخدمات الأخرى.

أسعار برامج الحج بعد إضافة رسوم تحسين السكن

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن وزارة السياحة، من خلال ضوابط الحج السياحي، منحت للحاج المتقدم للبرامج الاقتصادية اختيار أي خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع شركة السياحة المنفذة للبرامج، مشيرًا إلى أن تكاليف الحج السياحي 2023 المستوى الاقتصادي بعد إضافة رسوم تحسين السكن بمكة المكرمة جاءت على النحو التالي:

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 5 نجوم 142 ألف جنيه

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 4 نجوم 139 جنيه.

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 3 نجوم 136 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) إقامة كاملة بفنادق مكة المكرمة 155 ألف جنيه.