مصرع مهندس و3 عمال سقطوا في بيارة صرف صحي بالدقهلية

لقي مهندس و3 عمال مصرعهم إثر سقوطهم في بيارة مياه صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتواجد فريق الإنقاذ النهري في مكان الحادث وتمكن من انتشال الجثث ليتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي وإيداعهم بالمشرحة.

بلاغ بمصرع مهندس و3 عمال لسقوطهم في بيارة صرف صحي

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس يفيد بمصرع مهندس و3 عمال نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وتحرك الجهات الرسمية، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث من أجل البحث عن الجثث وانتشالها وتمكنت من خروج الجثث ونقلها إلى مستشفى الدولي بالمنصورة.

استخراج الجثث ونقلهم إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين سقوط مهندس ويدعى «عبد الرحمن نصر» و3 عمال، داخل بيارة مياه صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وتواجد قوات الإنقاذ النهري واستخراج الجثث ونقلهم إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة لحين انتهاء الإجراءات.

وحرر محضر بالواقعة وجار عرضه علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.