تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة الشرقية مع بداية الأسبوع القادم، ويكون أول يوم في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الشرقية 20 مايو الجاري، وتنتهي الامتحانات يوم 25 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الشرقية يبدأ من السبت المقبل حتى الخميس من الأسبوع ذاته، وبعدها يبدأ الطلاب إجازة العام الدراسي 2022،2023 ويستعدون للنقل للمرحلة الثانوية العامة أو الثانوي الفني وغيره كل حسب رغبته وتقديرات الدرجات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الشرقية كالتالي:

يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري: يبدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا، ويبدأ بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وينتهي آخر امتحان في تمام الساعة 1:30 مساء.

يوم الأحد موافق 21 مايو 2023: يؤدي الطلاب في الصف الثالث الإعدادي امتحان مواد الجبر والإحصاء والتربية الفنية ويبدأ اليوم من الساعة 9 صبحا وينتهي اليوم في تمام الساعة 1:30 مساء.

يوم الإثنين موافق 22 مايو 2023: يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي بالشرقية في كافة الادارات التعليمية امتحان اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 صباحا، ويكون اليوم مقتصرا على مادة واحدة وبهذا يكون اليوم الثالث لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالشرقية.

يوم الثلاثاء موافق 23 مايو 2023 يبدأ اليوم بأداء امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة الكمبيوتر وينتهي اليوم عند الساعة 12 ونصف.

يوم الأربعاء موافق 24 مايو 2023: يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي بالشرقية 2023 امتحان مادة العلوم من 9 إلى 11 صباحا.

يوم الخميس 25 مايو 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا إلى 11 صباحا.

ويتابع الطلاب أداء امتحانات الشهادة الاعدادية ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة الشرقية يوم السبت المقبل وتبقى مدة الامتحانات نحو 6 أيام متتالية.