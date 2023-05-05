مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في المقطم

لقي مسن مصرعة دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبورة الطريق بالمقطم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للشكف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم تعمّد، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا في دائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر، يحمل متعلقاته الشخصية، كما تبين إصابته بكسور ونزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّه في أثناء عبور المتوفي للشارع صدمته سيارة مسرعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.