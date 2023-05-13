أستاذ حديث لقناة الناس: صحابة النبي كان منهم الفقير والغني

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن بعض صحابة النبي صلي الله عليه وسلم كان لديهم ثروات كبيرة وأموال طائلة، مثل ما يطلق عليهم في مجتمعاتنا حاليا مجموعة «رجال الأعمال».

نبوي: الأغنياء من صحابه النبي كانوا دائما يشكرون الله

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية الناس، أن هناك من يظن أن الصحابة كانوا جميعهم فقراء ولا يملكون من المال شيئا، لكنهم كانوا كأي مجتمع بهم الفقير ومنهم من أصحاب المال والغنى الفاحش، حيث مثلت تلك النماذج في الغنى ما يسمى بالغنى الشاكر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.