رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ حديث عبر قناة الناس: الصحابة أفضل جيل في تاريخ البشرية بعد الأنبياء

كتب:

محمد عزالدين
07:18 م | الجمعة 12 مايو 2023
الشيخ أحمد نبوي

الشيخ أحمد نبوي

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنه من كمال محبتنا لسيدنا النبي أن نحب الصحابة الكرام، الذين عاشوا معه ونقلوا لنا الدين والأحاديث والقرآن الكريم، ونقلوا لنا الإسلام عن طريق صحبتهم ومعايشتهم ورؤيتهم لسيدنا النبي.

محبتنا للرسول تقتضي محبتنا للصحابة

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن محبتنا لرسول الله تقتضي محبتنا للصحابة الكرام، لأن توقيرنا للرسول تقتضي توقيرنا للصحابة، لأنهم كانوا حلقة الوصل بين الوحي المعصوم وعصر الأئمة.

ولفت إلى أن الصحابة جاءوا بعد الأنبياء والمرسلين، والعلماء يقولون إن أفضل جيل على وجه الأرض جيل الصحابة الكرام في الفضل والمنزلة عند الله -سبحانه وتعالى-.

وأوضح أن هناك الكثير من الآيات مدح فيها الله صحابة سيدنا النبي حتى نحترمهم ونعظمهم ونوقرهم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

ابنة أخت الشيخ النقشبندي عبر قناة الناس: رفض الانتقال لمكان بعيد عن طنطا

حفيد «النقشبندي» عبر قناة الناس: السيد البدوي نادى جدي في المنام

قناة الناس تستعرض سيرة الشيخ النقشبندي.. أستاذ المداحين (فيديو)

محمد مهنا عبر قناة «الناس»: الأدب من شيم المسلم وروح الطريق إلى الله

أمين الفتوى عبر قناة الناس: الإنسان استخدم التكنولوجيا في التدمير

أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: بعض أرباح السوشيال ميديا حرام
بقلم محمد عزالدين