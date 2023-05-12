أستاذ حديث عبر قناة الناس: الصحابة أفضل جيل في تاريخ البشرية بعد الأنبياء

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنه من كمال محبتنا لسيدنا النبي أن نحب الصحابة الكرام، الذين عاشوا معه ونقلوا لنا الدين والأحاديث والقرآن الكريم، ونقلوا لنا الإسلام عن طريق صحبتهم ومعايشتهم ورؤيتهم لسيدنا النبي.

محبتنا للرسول تقتضي محبتنا للصحابة

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن محبتنا لرسول الله تقتضي محبتنا للصحابة الكرام، لأن توقيرنا للرسول تقتضي توقيرنا للصحابة، لأنهم كانوا حلقة الوصل بين الوحي المعصوم وعصر الأئمة.

ولفت إلى أن الصحابة جاءوا بعد الأنبياء والمرسلين، والعلماء يقولون إن أفضل جيل على وجه الأرض جيل الصحابة الكرام في الفضل والمنزلة عند الله -سبحانه وتعالى-.

وأوضح أن هناك الكثير من الآيات مدح فيها الله صحابة سيدنا النبي حتى نحترمهم ونعظمهم ونوقرهم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.