طفلان يعيدان 100 ألف وعملات أجنبية لصاحبها.. عثرا عليها أمام مدرسة بالغربية

ضرب طفلان شقيقان في الصف الرابع الابتدائي بمدينة طنطا، المثل والقدوة في الأمانة، عندما عثرا على حقيبة بها مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف جنيه وعملات أجنبية، بالقرب من بوابة المدرسة الخاصة بهما، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وحرصا على اصطحاب الحقيبة إلى والدهما الذي يعمل موظفًا بمجمع محاكم طنطا.

سعادة ولى أمر الطفلين

قال باسم الحلوجي، موظف في مجمع محاكم طنطا، إن طفليه محمد باسم الحلوجي وتيسير باسم الحلوجي طالبان بالابتدائي بمدرسة دار التربية الإسلامية، وأثناء خروجهما من الامتحانات عثرا على حقيبة بها مبلغ مالي كبير وتوجها بها إلى المنزل.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن طفليه تواصلا معه وأبلغاه بالموقف، وأنه قرر نشر العثور على مبلغ مالي داخل حقيبة بجوار مدرسة دار التربية الإسلامية بطنطا، وبعد فترة تواصل معه صاحب الحقيبة وبعد إعطاء المواصفات الخاصة بالمبلغ المالي ولون الحقيبة تم تسليمه المبلغ.

ورفض الأب وطفلاه الحصول على مكافأة أو نسبة الـ10% من قيمة المبلغ من صاحب الحقيبة: «رفضنا ناخد فلوس من صاحب المال والأمانة مش محتاجة مكافأة أو تعويض، أن سعيد بما فعله الطفلان وأمانتهما بحرصهما على اصطحاب الحقيبة ورفضهما أي مبلغ مالي من صاحب المال».

تكريم إدارة المدرسة للطفلين

ومن جانبها كرمت إدارة مدرسة دار التربية الإسلامية، الطفلين ومنحتهما شهادة تكريم، على ما فعلاه بضرب مثل في الأمانة والقدوة، والبحث عن صاحب المال.