أستاذ حديث لقناة الناس: السيدة عائشة كانت طبيبة ماهرة

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت طبيبة ماهرة، ولديها معرفة كبيرة بالعلوم الطبية، مضيفا: «شوفنا من صحابة النبي صلي الله عليه وسلم الخياطين والمهندسين وكل الحرف والمهن».

نبوي: النبي كان مشرفا على حرف ومهن أصحابه

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية الناس، أن في سيرة النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه الكثير من القصص والمعاني الجميلة، والتي يجب أن نستقي منها عمارة الأرض وكيفة الاهتمام بمجتمعاتهم بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، كما كان النبي مشرفا على كل هذا.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.