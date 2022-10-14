أبيوسف وعزيز مرقة يحييان الفقرات الأولى من ختام مهرجان ميكس ميوزك (صور)

افتتح الرابر الشهير أبيوسف حفل ختام مهرجان ميكس ميوزك المقام في أحد الأندية الخاصة بتفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

وأبيوسف اكتفى بالغناء بدون توجيه كلمات خاصة للجمهور الحاضر للحفل.

فقرة عزيز مرقة

وصعد بعده منذ قليل الفنان الأردني عزيز مرقة حفل ختام مهرجان ميكس ميوزك المقام في أحد الأندية الخاصة بتفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

وشكر عزيز مرقة الجماهير المتواجدة وطلب منهم أن يختاروا الأغنيات التي من المقرر أن يشدو بها في الحفل، كما قدم عزيز إحدى أغنياته مستخدما البيانو على المسرح في الحفل المشارك.

ومن المقرر أن يشارك محمود العسيلي وتامر حسني.

أسعار التذاكر

والتذاكر تقسم إلى 3 فئات، وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالآتي:-الفئة الأولى بسعر 900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 750 جنيها، الفئة الثالثة بسعر 500 جنيه.