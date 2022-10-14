رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أبيوسف وعزيز مرقة يحييان الفقرات الأولى من ختام مهرجان ميكس ميوزك (صور)

كتب:

محمود الرفاعى
10:26 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
أبيو يوسف

أبيو يوسف

افتتح الرابر الشهير أبيوسف حفل ختام مهرجان ميكس ميوزك المقام في أحد الأندية الخاصة بتفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

وأبيوسف اكتفى بالغناء بدون توجيه كلمات خاصة للجمهور الحاضر للحفل.

فقرة عزيز مرقة

وصعد بعده منذ قليل الفنان الأردني عزيز مرقة حفل ختام مهرجان ميكس ميوزك المقام في أحد الأندية الخاصة بتفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

وشكر عزيز مرقة الجماهير المتواجدة وطلب منهم أن يختاروا الأغنيات التي من المقرر أن يشدو بها في الحفل، كما قدم عزيز إحدى أغنياته مستخدما البيانو على المسرح في الحفل المشارك.

ومن المقرر أن يشارك محمود العسيلي وتامر حسني.

أسعار التذاكر

والتذاكر تقسم إلى 3 فئات، وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالآتي:-الفئة الأولى بسعر 900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 750 جنيها، الفئة الثالثة بسعر 500 جنيه.

اقرأ المزيد:

عزيز مرقة يتألق في أولى حفلاته الصيفية بمسرح الزمالك

عزيز مرقة يحيي حفلا بمكتبة الإسكندرية الإثنين المقبل.. سعر التذكرة 200 جنيه

بعد شائعات الانفصال.. هاني عادل يغني لزوجته في حفل عزيز مرقة «فيديو»

عزيز مرقة يفتتح حفلاته الغنائية لعام 2022 من ساقية الصاوي غدا
بقلم محمود الرفاعى