نقيب «الموسيقيين»: الانتخابات في موعدها.. وعضو بالمجلس يروج للشائعات

أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا، أكد خلاله أن الانتخابات تقام في موعدها خلال أغسطس المقبل، ولا يوجد نية لتأجيلها حتى الآن كما روج البعض.

وأضاف، أن هناك عضو مجلس متهم بعدة مخالفات ومحال لنيابة الأموال العامة، هو من يروج لهذه الأخبار بغرض إثارة البلبلة، والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية.

آخر أعمال مصطفى كامل

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم «ابن المحظوظة» من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

كلمات الأغنية

تقول كلمات الأغنية: «وأنا اللي فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زؤ الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبي ورجعت صغير السن يـا قلبي عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبي ورجعت صغير السـن يـا قلبي عــمال تـشـتــاق وتحن».