تعرف على تفاصيل شهادات بنك ناصر الاجتماعي.. أعلى عائد يصل إلى 22%

ضمن حزمة من شهادات الادخار، التي أعلن عنها بنك ناصر الاجتماعي مؤخراً، أكد البنك إتاحة شهادة ذات عائد مرتفع، يصل إلى 22%، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات، يمكن للمواطن الحصول على عائد الشهادة بشكل تراكمي، بعد مرور 3 سنوات من موعد شرائها.

تفاصيل الشهادة الثلاثينية

كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة أخرى، تسمى «الشهادة الثلاثينية»، حيث يصل العائد الخاص بها إلى 20%، ويحصل المواطن على ذلك العائد على دفعتين، لتكون كل عام ونصف، من تاريخ شراء الشهادة، لتكون المرة الأولي عقب مرور عام ونصف، والثانية عند موعد استحقاق قيمة الشهادة بعد 3 سنوات.

شهادة كبار السن

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة مخصصة لكبار السن، تسمي شهادة «رد الجميل»، حيث يصرف العائد الخاص بها كل شهر، وتصل فائدتها إلى 17.75%، وبالنسبة للفائدة السنوية تصل إلى 19.25%، ويمكن للمواطنين من كبار السن الحصول على العائد الخاص بها بشكل سنوي، وقرر البنك أن يكون سعر الشراء بداية من 1000 جنيه.

شهادة حياة كريمة

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، خلال الشهر الماضي، عن طرح شهادة جديدة تسمى «حياة كريمة»، وهي الشهادة التي تم طرحها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، بعائد يصل إلى 15% سنوياً، وتصل مدتها إلى 3 سنوات أيضاً.