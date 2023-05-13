إصابة عاملين في حادثي سير بالمنيا

أصيب اليوم السبت، عاملان في حادثي تصادم بمركزي أبو قرقاص والمنيا، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

اصطدام سيارة بشخص ببني أحمد

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة بشخص بطريق قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة أشرف حليم 47 عاما، عامل، باشتباه كسر بالساق وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

إصابة عامل في حادث سيارة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة بشخص بجوار نقطة الإسعاف وبوابة تحصيل الرسوم في مركز المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد جمال 21 عاما، عامل، مقيم بمركز أبو قرقاص، باشتباه كسر بالساق، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة، بلاغا بإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا، حيث وقوع تصادم بين سيارتين أمام قرية البيهو ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص، كما انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الدائري في مركز العدوة ونتج عن ذلك إصابة عاملين.