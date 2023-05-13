سينرجي تنشر بوسترات جديدة لأبطال فيلم «بيت الروبي»: «هنفضل فريق واحد»

كشفت شركة «سينرجي» المنتجة لفيلم «بيت الروبي» عن بوسترات جديدة لأبطال العمل الرئيسيبن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

بوسترات جديدة لفيلم بيت الروبي

ونشرت سينرجي بوستر لكريم محمود عبدالعزيز، وهو جالس على كرسي داخل كوافير ممسكا بمقص، وعلقت عليه: «هنفضل فريق واحد.. إيهاب الروبي من بيت الروبي صيف 2023».

ونشرت بوستر للفنانة نور اللبنانية، وهى تجلس على كرسي، وتظهر بلوك جديد، وعلقوا عليها:«هنفضل فريق واحد.. إيمان الروبي من بيت الروبي صيف 2023».

تفاصيل فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ويُشارك في بطولة فيلم بيت الروبي عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبدالعزيز، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وكان الفنان كريم عبدالعزيز، كشف عن البوستر الدعائي الأول لفيلم «بيت الروبي»، المُقرر طرحه في موسم أفلام صيف 2023، إذ يجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، حيث نشروا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، البوستر الدعائي للفيلم، مُعلقًا عليه: «استنوني في بيت الروبي صيف 2023 بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».