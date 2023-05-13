بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر اليوم في أداء أولى امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023‪ بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وسط إجراءات وقائية واحترازية تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وكشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» أن امتحان الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر يستمر حتى يوم الخميس من نهاية الأسبوع الجاري ويؤدي 8521 طالبا امتحان الشهادة الإعدادية في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالبحر الأحمر

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر انتهوا من تأدية امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية اليوم السبت موضحا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالبحر الأحمر.

يوم السبت 13 مايو في مادة اللغة العربية يعقبها أداء امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأحد 14 مايو امتحان مادة الدرسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الإثنين 15 مايو امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 16 مايو الجبر والإحصاء ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات

يوم الأربعاء 17 مايو مادة اللغة الإنجليزية

يوم الخميس 18 مايو مادة العلوم