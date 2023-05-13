 تداول 51 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و49 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 437 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع، 303 شاحنة و12 سيارة.

41000 طن فوسفات

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية 2 بينما تغادر السفينة «scoreion sonar» على متنها 41000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2.

تداول 2200 طن بضائع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و280 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول / سفر» للسفن الثلاث وهي أيلة، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء السويس لمغادرة السفينة «SOPHIA KOSAN»، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1750 راكب بموانيها.