موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح ستعلن في نهاية شهر مايو 2023، بعد انطلاق الامتحانات اليوم السبت 13 مايو، في جميع المدارس بنطاق المحافظة، والإدارات التعليمية في الحمام والعلمين والصبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح سيجري إعلانها عقب الإنتهاء من التصحيح في جميع المواد، لتعلن في 31 مايو الجاري، عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح مع الصف الرابع، بعد تصحيح الامتحانت في كل منهما.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في محافظة مطروح

- امتحان مادة العلوم يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 الزمن من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30 صباحا.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 14 مايو من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30 صباحا.

- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتى 11.30، يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023.

- امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30 صباحا، ومهارات مهنية من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30.

- امتحان مادة الرياصيات يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30 صباحا، وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30.