أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة السويس بداية يوم الخميس 18 من مايو الجاري، في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاثة، جنوب وشمال السويس والجنا ين، وسط تحذيرات من مديرية التربية والتعليم من خلال بيان لها، من حيازة التليفون المحمول خلال اللجان سواء للطلبة او المراقبين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في السويس

حددت مديرية التربية والتعليم، بداية الفترة الأولي من جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في السويس بداية الساعة التاسعة صباح يوم الخميس 18 مايو على النحو التالي:

الخميس 18 مايو: مادة اللغة العربية والإملاء (عشرون دقيقة) والخط فترة أولى مدتها ساعتان ونصف، والفترة الثانية التربية والدينية مدتها ساعة ونصف.

السبت 20 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتان

الأحد 21 مايو: اللغة الأجنية ومدة اللجنة ساعتان

الإثنين 22 مايو: مادة الجبر فترة أولى مدتها ساعتان، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة

الثلاثاء 23 مايو: مادة الهندسة ثم التربية الفنية لمدة ساعتان

الأربعاء 24 مايو: مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

شدد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للمديرية، بإحالة أية مخالفات للنظام الخاص بلجان الامتحان الخاصة بالصف الثالث الإعدادي والتي حددتها الوزارة، سوف يتم احالتها للنيابة العامة، وفقاً لنص القانون وفي مقدمتها محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة من الوسائل سواء الإلكترونية أو غيرها، مناشداً أولياء أمور الطلاب، بالتأكيد على الأبناء بعدم اصطحاب التليفون المحمول خلال الذهاب إلي اللجان، خلال إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في السويس.