أعلنت مديرية التعليم بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز 431 لجنة لبدء ضمن الاستعدادات للامتحانات وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية حيث من المقرر أن يؤدي 99 ألف طالب وطالبة الامتحانات الخميس المقبل 18 مايو الجاري وتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة القليوبية

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية الذي ينطلق الخميس المقبل وسط توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحان دون مشاكل من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة القليوبية كالتالي :

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحانا تكميليا في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية

استعدادات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى تجهيز 431 لجنة لاستقبال طلاب 625 مدرسة للمرحلة الإعدادية حيث يؤدي 99 ألف طالب وطالبة الامتحانات وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية

وشددت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها علي ضرورة الاطمئنان خلال تطبيق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 علي وصول مظاريف الأسئلة الي جميع اللجان البالغ عددها 431 لجنة علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للمواد المختلفة حيث يؤدى 99 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام تنطلق 18 مايو الجاري

وأكدت وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة مشيرة أنها شددت علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم القليوبية

وحذرت وكيل الوزارة في بيانها من الغش بكل أنواعه مؤكدة أنه سيتم مواجهة أي محاولة للغش بكل حسم وحزم حيث إن اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة سمعية داخل مقر اللجان الامتحانية يعد مخالفة تعرضه للمساءلة القانونية وتهدد استكماله الامتحانات وتصل إلى حرمانه منها.