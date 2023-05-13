التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ21 من قوافل «ستر وعافية» في الشرقية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الـ21 من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وذلك بمشاركة 20 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقديم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية، وأخرى بيطرية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

أنواع المساعدات المقدمة

وتتضمن القافلة أيضا توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية تشمل شنط مواد غذائية و لحوم و ملابس و الحفة من مؤسسات التحالف، بالإضافة لتوصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بالقرية و إقامة كرنفال للأطفال ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل، وافتتاح عدد من المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، كما تعني أيضا بمساعدة وتنمية صغار المزارعين في إطار مبادرة ازرع التي اطلقها التحالف لتقديم الدعم الفني للمزارعين

هذا و تهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة القراءة والاطلاع من خلال توفير مكتبة متنقلة، وكذلك التوعية بمبادرة «مبادر» التي تعني بخلق مناخ ملائم للمواطن ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في المجتمع.

شارك في القافلة 20 كيانا من كيانات التحالف، وهي (مؤسسة صناع الحياة مصر - جمعية الاورمان - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة ابوالعينين - مؤسسة الجارحي - مؤسسة الكاتب - مؤسسة راعي مصر - مستشفى الناس - جمعية رعاية مرضي الكبد - مؤسسة صناع الخير- جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصري - بنك الشفاء المصري - مؤسسة بهية - مجلس الشباب المصري - مؤسسة الصديقية) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.