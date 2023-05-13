«صناع الخير» تشارك في فعاليات قوافل التحالف الوطني «ستر وعافية 21»

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنس للعمل الأهلي التنموي، في قافلة التحالف الموسعة ضمن سلاسل قوافل التحالف ستر وعافية التي نُظّمت اليوم في قرية الناصرية مركز صان الحجر بالشرقية، وحملت رقم 21,

جاءت مشاركة مؤسسة صناع الخير في قوافل ستر وعافية 21؛ لخدمة أهالي قرية الناصرية والقرى المجاورة بقافلة طبية موسعة؛ للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرتها عنيك في عنينا؛ للحد من مسببات العمى بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إضافة إلى باقي الخدمات التي قدّمتها القوافل من خلال المؤسسات الأهلية الكبرى، أعضاء التحالف من توقيع الكشف في التخصصات الأهم، وعلى رأسها القلب، والعظام، والباطنة، والأطفال، إضافة إلى تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ الكشف على مرضى العيون في الناصرية، اليوم، جاء في إطار مشاركة صناع الخير بقوافل ستر وعافية منذ انطلاقها وحتى الآن بمنظومة خدمات متكاملة في مجال الحد من مسببات العمى بما تشمله مبادرة «عنيك في عنينا» من خدمات منها توقيع الكشف وتوزيع الأدوية، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وإجراءها، كذلك مبادرة «قدم صحيح»؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأوضح عبدالفتاح، أنّ صنّاع الخير تسعى في كل أنشطتها لتحقيق أهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي، وتوزيع المساعدات الموسمية والمشاركة بفاعلية في مبادرات التحالف الكبرى، ومنها مبادرة «كتف في كتف»، ومبادرة «خير سابق»، وغيرها من المبادرات التي نجحت بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن مئات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر، خلال الفترة الماضية.