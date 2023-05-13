عقوبة السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة الخارجية.. خبير مروري يوضح

عادة ما نشاهد الكثير من الأشخاص يستقلون السيارات ويركوب على جوانبها أثناء حفل الزفاف، الأمر الذي يعتقده البعض أنه يعبر عن الفرحة والسعادة، ولم يعلموا أن هذا الشيء يعرض صاحب السيارة للغرامة المالية، في أثناء السير ببعض الشوارع العامة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، عقوبة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة وفقًا لقانون المرور الجديد.

عقوبة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة

ويقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عقوبة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة نص عليها قانون المرور الجديد في هذه الحالة، بمعاقبة السائق بغرامة بتبدأ من 100 الي 200 جنيه، وفقًا لما ورد بالمادة 77 فقرة 2 من قانون المرور66 لسنة 1973، وفي حال التكرار بتتضاعف المخالفة، وهناك حالات عديدة يعاقب عليها قانون المرور الجديد كالتالي:

- مخالفة الانتظار صف ثانٍ غرامتها من 100 حد أقصى 200 وعند التكرار بتتضاعف العقوبة.

- الوقوف عمدا في الممنوع، الانتظار خارج ساحات الانتظار، غرامتها 500 وعند التكرار تتضاعف العقوبة.

- مخالفة الإشارة الضوئية عمدا من 300 إلى 1000 جنيه.

- مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور وعدم الالتزام بتعليمات رجال المرور غرامة 500 جنيه.

- ترك السيارة في نهر الطريق ما يسببب في كثافات مرورية عالية تكون الغرامة 200 جنيه بحد أدنى وحد أقصى 2000 جنيه.

وأضاف «هشام» أن تجاوز السرعة المحددة داخل المحافظات وخارجها حد أدنى 300 وحد أقصى 500 جنيه.