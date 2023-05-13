صلاح فوزي: نظام القائمة النسبية في الانتخابات لا يتفق مع فلسفة دستور 2014

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن نظام الأغلبية النسبية، والمعروف بـ«القائمة النسبية»، قد يؤدي إلى مشكلات دستورية ومن الممكن الطعن عليه في حال إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة من خلاله، وذلك لأنه لا يحقق فلسفة دستور 2014.

وأضاف «صلاح فوزي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نظام القائمة النسبية قد يحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، مثل المرأة والمصريين في الخارج والأقباط والشباب، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى عمليات حسابية معقدة، لتحديد المقاعد الفائزة من كل قائمة، ما يفتح الباب أمام الكثير من الطعون.

وأوضح «فوزي»، أن هناك استحالة لتطبيق نظام القائمة النسبية في انتخابات المحليات، كما أنه يفتح الباب أمام الطعون على مستوى الانتخابات البرلمانية: مضيفا: «من غير المنطقي، من وجهة نظري كأستاذ قانون دستوري، إجراء أكثر من انتخابات بأكثر من نظام انتخابي، وبالتالي الإبقاء على النظام الحالي، والذي لم يؤدِ إلى أي مشكلات دستورية هو الأفضل من وجهة نظري»