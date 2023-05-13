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42 حزبا: نؤيد نظام القائمة المطلقة في الانتخابات ونرفض «النسبية»

كتب:

إمام أحمد
10:21 م | السبت 13 مايو 2023
تيسير مطر

تيسير مطر

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، إن نظام القائمة النسبية، لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، بل يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات الأولى داخل كل قائمة فقط.

وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحالف الأحزاب المصرية، يرفض هذا النظام، لأنه سيقلص فرص الفئات المختلفة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة والشباب والمصريين في الخارج والأقباط، كما سيؤدي إلى تفتيت الأصوات.

وتابع «مطر»: نؤيد نظام القائمة المطلقة لأنه النظام الأمثل، ويسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، ويؤدي إلى برلمان مستقر، مشددا على أنه لا يمكن الطعن عليه دستوريا، بعكس نظام القائمة النسبية.

 

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.