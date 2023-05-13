42 حزبا: نؤيد نظام القائمة المطلقة في الانتخابات ونرفض «النسبية»

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، إن نظام القائمة النسبية، لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، بل يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات الأولى داخل كل قائمة فقط.

وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحالف الأحزاب المصرية، يرفض هذا النظام، لأنه سيقلص فرص الفئات المختلفة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة والشباب والمصريين في الخارج والأقباط، كما سيؤدي إلى تفتيت الأصوات.

وتابع «مطر»: نؤيد نظام القائمة المطلقة لأنه النظام الأمثل، ويسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، ويؤدي إلى برلمان مستقر، مشددا على أنه لا يمكن الطعن عليه دستوريا، بعكس نظام القائمة النسبية.