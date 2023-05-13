توريد 36 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج

تستمر صوامع وشون محافظة سوهاج في استقبال محصول القمح من المزارعين للأسبوع الثاني على التوالي، وفقًا للشروط المحددة لعملية التوريد بمختلف المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم حوالي 36 ألف طن من القمح، منذ بدء موسم توريد الأقماح في 23 أبريل الماضي، مع انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطور

ناشد وكيل تموين سوهاج المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، وأكد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، حتى يتم تحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، وقام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة.

عمليات التوريد في الأماكن المخصصة

تبلغ مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 174 ألفًا و816 فدانًا بمختلف مراكز المحافظة، بدءًا من مركز طما شمال المحافظة، حتى مركز البلينا جنوبًا، وتتم عمليات التوريد في الأماكن المخصصة لذلك والبالغ عددها 19 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح. وتقوم اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات بمتابعة عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن عملية توريد القمح في مصر تبدأ عادة في أوائل شهر أبريل من كل عام، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو.