اعترافات المتهمين بسرقة السيارات في البساتين: «بنبيعها قطع غيار»

«بدأنا سرقة السيارات من عدة أيام، وكنا بنختار الشوارع الفاضية، علشان محدش يشوفنا، وبنفتح السيارة بمفتاح مصطنع، وبنخدها نفكها ونبيعها قطع غيار»، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقضية سرقة السيارات في البساتين في جلسة تحقيق استغرقت ساعتين ونصف أمام الجهات المختصة.

وأفادت جهات التحقيقات بأنَّ المتهمين هم تشكيل عصابي مكوّن من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، ويقيمون بمنطقة حلوان بالقاهرة، وعثر بحيازتهم على سيارتين من وقائع السرقة، وكمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وفرد خرطوش للدفاع، واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

وكانت النيابة العامة أفادت بأنَّ أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بعد تقدم بلاغ من أحد الأشخاص، لاكتشافه سرقة سيارة ملكه، وبالتحريات أمكن ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم حلوان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

العقوبة القانونية

وأوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن» العقوبة المتوقعة للمتهمين بسرقة السيارات، قائلًا إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة السرقة «لا تتجاوز سنتين، خاصة لو السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنَّه «في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه».