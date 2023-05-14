اول سيدة مصرية تتولى منصب ناظرة مدرسة.. كم كان راتبها؟

على مدار العقود الماضية بذلت المرأةُ المصرية جهودا متواصلة لكي تجد لنفسها المكانة اللائقة في وطنها، والتي انطلقت بمحاولات نيل حقوقها في عادلة في التعليم والعمل في مختلف المجالات جنبا إلى جنب مع الرجل للمشاركة في نهضة المجتمع، وتعد الرائدة نبوية موسى واحدة من الشخصيات التي لها باع طويل في هذا الكفاح.

ونبوية موسى رائدة بارزة في مجالاتِ التَّعليمِ وحقوقِ المرأة، وهي اول سيدة مصرية تتولى منصب ناظرة مدرسة، وهي مَدْرسةِ «المحمَّدية للبنات» بالفيوم، وقد بذلت فيها جهودا كبيرة لنشر التعليم بين الفتيات.

لم يكن الطريق معبدا أمام نبوية موسى، بل واجهت الكثير من الصعاب خلال مسيرتها، والتي لم يكن ممكنا لها أن تجتازها لولا عنادها المدعوم باليقين في حقها في نيل حظها من التعليم والحرية.

مذكرات نبوية موسى

ونبوية موسى المولودة في 1886، في قريةِ «مجول» بمحافظةِ «القليوبية»، شُغِفتْ منذُ صِغرِها بالتعليم، وحسب ما ترويه في مذكراتها التي تحمل عنوان «تاريخي بقلمي» إنها تذوقت الأدب قبل معرفة القراءة والكتابة، إذ كانت في سن السادسة وكانت تحفظ القصائد التي يذاكرها شقيقها البالغ من العمر 16 عاما آنذاك، حسبما روت في مذكراتها

وعندما بلغَتْ الثالثةَ عشرةَ مِن عمرِها أرادَت أن تَلتحِقَ بالمدرسة، إلا أنَّ أُسرتَها رفَضت بشدة، إلا أن شقيقها ساعدها على الالتحاق بالمدرسة السنية للبنات بعد اجتياز امتحاناتها وحصلت شهادةَ التعليمِ الابتدائيِّ بتفوُّقٍ عامَ 1903 م.

حصلت على نصف مرتب الرجل في عملها

و أتمَّتْ دراستَها بقسمِ المُعلِّماتِ عامَ 1903م عُيِّنتْ مُعلِّمةً بمَدْرسة عباس الابْتدائيَّة الأميرية للبِنات بالقاهِرة، براتب 6 جنيهات، ولكنَّها صُدِمَتْ عندما وجدَتْ أنَّ راتبَها نصفُ راتبِ زملائِها خرِّيجِي «مدرسةِ المُعلِّمين العُلْيا».

وتقدَّمتْ بشَكوى لوزارةِ المَعارف، التي رَدتْ بدَورِها بأنَّ سببَ ذلكَ هو حصولُ زملائِها الرجالِ على درجةِ «البكالوريا»، فقرَّرتْ أن تَكمل دراستها لِنَيلِ الدرجة نفسِها؛ وكانتْ هيَ أولَ فتاةٍ مِصريةٍ تَحصُلُ على هذهِ الشهادةِ عامَ 1907م.

وروت في مذكراتها كذلك ظروف تولي مهمة أول ناظرة مصرية لمدرسة بنات في الفيوم خلفا للناظرة الإنجليزية، وتجربة عملها في الصحافة، وكتابةِ مَقالاتٍ تطرح موضوعات تعليميةً واجتماعيةً وأدبية، وأبرزها قَضايا التعليمِ وتربيةِ الفتاةِ ونشر الثقافة بينهن.

أنشأتْ نبوية موسى مطبعةً ومجلةً أُسبوعيةً نسائيةً «الفتاة»، كما شهدت العديدِ مِنَ المؤتَمراتِ التربويةِ والنِّسائية، وذلك قبل أن ترحل في عام 1951 م بعدَ حياةٍ حافِلةٍ بالعَطاء.