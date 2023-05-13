أستاذ علوم سياسية: نظام القائمة النسبية لا يسمح للناخب باختيار مرشح معين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن نظام القائمة النسبية هو واحد من الأنظمة الانتخابية الموجودة بالفعل، ويتم استعماله في حالة وجود أحزاب متعددة، وفي هذا النظام يختار الناخب قائمة بها مجموعة من الأسماء التابعة لحزب معين، بغض النظر إذا كان الناخب يعرف كل أعضاء هذه القائمة أو لا، فربما يعرف بعض الأشخاص منهم ممن لديهم شعبية أو معروفين لدى الرأي العام، وهذا من مساوئ القائمة النسبية.

نظام القائمة النسبية

وأضاف لـ«الوطن» أن الناخب في نظام القائمة النسبية تكون مرجعيته لبرنامج الحزب نفسه الذي تمثله القائمة، لذلك ترتيب الأسماء في نظام القائمة النسبية له أهمية كبيرة، ويتصدر القوائم النسبية في أغلب الأوقات أشخاص لهم شعبية كبيرة أو معروفين للرأي العام.

الانتخاب بالقائمة النسبية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الناخب في نظام القائمة النسبية لا يستطيع أن يدلي بصوته لمرشح معين دونا عن الباقي لكنه يعطي صوته لقائمة كاملة، لذلك كلما تصدر المرشح القائمة زادت فرصته في الفوز، بمعنى إذا حصل الحزب على عشرة بالمئة فقط ففي هذه الحالة يفوز المرشح رقم واحد، وهكذا.